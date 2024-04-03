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    Кафанов: Медведев действовал по интуиции в серии пенальти с «Химками»

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    Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов высказался об игре голкипера Никиты Медведева в серии пенальти с «Химками» в Кубке России.

    Никита Медведев
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    Никита Медведев

    В серии послематчевых пенальти «Ростов» обыграл «Химки» со счетом 7:6.

    «У нас с Никитой Медведевым было два варианта во время серии пенальти. Либо отталкиваться от тех данных, которые были у нас, или же Никита действует по интуиции.

    Никита принял решение, что будет действовать сам по интуиции. Когда есть эти данные, часто бывает, что соперник во время удара меняет угол.

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    • Насколько я знаю Андрея Талалаева, он к таким моментам относится щепетильно. Поэтому он мог своим игрокам сказать: Поменяйте угол, потому что вас изучает "Ростов".

    Поэтому Никита сказал, что не будет пользоваться этими данными», — приводит слова Кафанова «Чемпионат».

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