Кафанов: Медведев действовал по интуиции в серии пенальти с «Химками»

Никита Медведев Фото: globallookpress.com
В серии послематчевых пенальти «Ростов» обыграл «Химки» со счетом 7:6.
«У нас с Никитой Медведевым было два варианта во время серии пенальти. Либо отталкиваться от тех данных, которые были у нас, или же Никита действует по интуиции.
Никита принял решение, что будет действовать сам по интуиции. Когда есть эти данные, часто бывает, что соперник во время удара меняет угол.
Насколько я знаю Андрея Талалаева, он к таким моментам относится щепетильно. Поэтому он мог своим игрокам сказать: Поменяйте угол, потому что вас изучает "Ростов".
Поэтому Никита сказал, что не будет пользоваться этими данными», — приводит слова Кафанова «Чемпионат».