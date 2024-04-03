Талалаев: Проиграли, хотя по качеству есть удовлетворение, ребята молодцы

Главный тренер подмосковныхвысказался о матче против(0:0, по пенальти 6:7) в Кубке России.

«Проиграли, хотя по качеству есть удовлетворение, ребята молодцы. Пришли в себя после того, что происходило в последние две недели. Обидно вылететь из Кубка, не пропустив ни одного мяча с игры. Поздравляю "Ростов", удачи ему в дальнейшем. Дай бог, чтобы выиграли трофей. Этот матч останется в истории, будем потом рассказывать, что не уступили победителю», — приводит слова Талалаева пресс-служба «Химок».

Теперь в полуфинале Пути регионов команда Валерия Карпина сыграет с московским «Динамо», которое в гостях обыграло «СКА-Хабаровск» (2:1).