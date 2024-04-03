ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген Клинсманн Январские джокеры. Шесть зимних аренд, определивших сезоны для клубов АПЛ
    Все новости спорта

    Талалаев: Проиграли, хотя по качеству есть удовлетворение, ребята молодцы

    Футбол Календарь Кубка России Фонбет Кубок России Футбол России Ростов Химки
    Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев высказался о матче против «Ростова» (0:0, по пенальти 6:7) в Кубке России.

    Андрей Талалаев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Талалаев

    «Проиграли, хотя по качеству есть удовлетворение, ребята молодцы. Пришли в себя после того, что происходило в последние две недели. Обидно вылететь из Кубка, не пропустив ни одного мяча с игры. Поздравляю "Ростов", удачи ему в дальнейшем. Дай бог, чтобы выиграли трофей. Этот матч останется в истории, будем потом рассказывать, что не уступили победителю», — приводит слова Талалаева пресс-служба «Химок».

    Теперь в полуфинале Пути регионов команда Валерия Карпина сыграет с московским «Динамо», которое в гостях обыграло «СКА-Хабаровск» (2:1).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команды покажут осторожный футбол
  • «Спартак» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Поднимется ли «Манчестер Сити» с третьего места?
  • «Манчестер Сити» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Вернется ли «Арсенал» на победный путь?
  • «Арсенал» — «Лутон Таун». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.41
  • Экспресс дня 3 апреля
  • Сегодня в 22:15
    •  1.83
  • Прогноз на матч Спартак — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.92
  • Прогноз на матч Арсенал — Лутон Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:10
    •  3.60
  • Прогноз на матч Ювентус — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Балтика — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.48
  • Прогноз на матч Урал — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры