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    «Динамо» Москва победило «СКА-Хабаровск» в Кубке России

    «СКА-Хабаровск» — «Динамо» Москва: счет матча 1:2 (0:1), обзор голов

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    В четвертьфинале Пути регионов Кубка России «СКА-Хабаровск» на своем поле уступил московскому «Динамо» со счетом 1:2.

    Фабиан Бальбуэна
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    Фабиан Бальбуэна

    На 12-й минуте счет открыл полузащитник «бело-голубых» Вячеслав Грулев.

    Команда Романа Шаронова смогла сравнять счет на 70-й минуте после точного удара Альберта Гонгапшева.

    Но через четыре минуты капитан «Динамо» Фабиан Бальбуэна снова вывел свою команду вперед, установив окончательный счет.

    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф
    СКА-Хабаровск — Динамо 1:2
    Голы: 0:1 Вячеслав Грулёв (12'), 1:1 Альбек Гонгапшев (70'), 1:2 Фабиан Бальбуэна (74') Предупреждение: Игорь Коновалов (13')

    В полуфинале Пути регионов «Динамо» сыграет с победителем пары «Химки» — «Ростов».

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