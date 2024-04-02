«СКА-Хабаровск» — «Динамо» Москва: счет матча 1:2 (0:1), обзор голов

Фабиан Бальбуэна Фото: globallookpress.com
На 12-й минуте счет открыл полузащитник «бело-голубых» Вячеслав Грулев.
Команда Романа Шаронова смогла сравнять счет на 70-й минуте после точного удара Альберта Гонгапшева.
Но через четыре минуты капитан «Динамо» Фабиан Бальбуэна снова вывел свою команду вперед, установив окончательный счет.
Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф
СКА-Хабаровск — Динамо 1:2
Голы: 0:1 Вячеслав Грулёв (12'), 1:1 Альбек Гонгапшев (70'), 1:2 Фабиан Бальбуэна (74') Предупреждение: Игорь Коновалов (13')
В полуфинале Пути регионов «Динамо» сыграет с победителем пары «Химки» — «Ростов».