Павлюченко: Я три раза отказывался от поездки в Англию

Бывший нападающий сборной Россиипризнался, что ему было страшно переходить из

«Я три раза отказывался от поездки в Англию, потому что мне на самом деле было страшно: английский футбол — это же другой уровень, буду играть, не буду, мысли…

Конечно, я переживал на эту тему, но понимал, что лучше попробую — назад вернуться я всегда успею, в любой момент. Надо попробовать. И Лариса тоже меня уговаривала: попробуй.

Когда мы уже уезжали, она у меня плакала, рыдала. Она хотела остаться. Она у меня уже и язык выучила, и друзей [завела], дом купили», — сказал Павлюченко в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат».

Павлюченко выступал за «Тоттенхэм» с 2008 по 2012 год.