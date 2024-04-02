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    Павлюченко: Я три раза отказывался от поездки в Англию

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    Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко признался, что ему было страшно переходить из «Спартака» в «Тоттенхэм».

    Роман Павлюченко
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    Роман Павлюченко

    «Я три раза отказывался от поездки в Англию, потому что мне на самом деле было страшно: английский футбол — это же другой уровень, буду играть, не буду, мысли…

    Конечно, я переживал на эту тему, но понимал, что лучше попробую — назад вернуться я всегда успею, в любой момент. Надо попробовать. И Лариса тоже меня уговаривала: попробуй.

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    • Когда мы уже уезжали, она у меня плакала, рыдала. Она хотела остаться. Она у меня уже и язык выучила, и друзей [завела], дом купили», — сказал Павлюченко в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат».

    Павлюченко выступал за «Тоттенхэм» с 2008 по 2012 год.

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