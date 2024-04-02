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    Константин Тюкавин«СКА-Хабаровск» — «Динамо». Онлайн
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    Фримпонг высказался о своем будущем в «Байере»

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    Защитник «Байера» Жереми Фримпонг ответил на вопрос о своем будущем.

    Жереми Фримпонг
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    Жереми Фримпонг

    «Я просто хочу выигрывать трофеи. Я действительно сосредоточен на этом сезоне и на Леверкузене. Но что будет в будущем? Никогда не знаешь, что произойдет в футболе.

    Мюнхенская "Бавария" — возможный следующий клуб? "Бавария" — отличная команда, но я являюсь игроком "Байера" и очень рад быть там», — цитирует Фримпонга журналист Флориан Плеттенберг.

    Transfermarkt оценивает стоимость Фримпонга в 50 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Германии 25 матчей, забил восемь мячей и сделал восемь результативных передач.

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