Фримпонг высказался о своем будущем в «Байере»

Защитникответил на вопрос о своем будущем.

«Я просто хочу выигрывать трофеи. Я действительно сосредоточен на этом сезоне и на Леверкузене. Но что будет в будущем? Никогда не знаешь, что произойдет в футболе.

Мюнхенская "Бавария" — возможный следующий клуб? "Бавария" — отличная команда, но я являюсь игроком "Байера" и очень рад быть там», — цитирует Фримпонга журналист Флориан Плеттенберг.

Transfermarkt оценивает стоимость Фримпонга в 50 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Германии 25 матчей, забил восемь мячей и сделал восемь результативных передач.