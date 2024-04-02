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    Стала известна символическая сборная Первой лиги по итогам 25-го тура

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    Официальный сайт Мелбет Первой лиги составил символическую сборную прошедшего 25-го тура.

    Андрей Тихонов — тренер «Енисея»
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    Андрей Тихонов — тренер «Енисея»

    Вратарь: Александр Корякин («Родина»).

    Защитники: Иван Темников («Кубань»), Александр Иваньков («Торпедо»), Марин Карамарко («Арсенал»), Александр Масловский («Енисей»).

    Полузащитники: Антон Антонов («Черноморец»), Илья Петров («СКА-Хабаровск»), Магомед Мусалов («СКА-Хабаровск»).

    Нападающие: Александр Ломакин («Енисей»), Илья Родионов («Черноморец»), Амур Калмыков («Родина»).

    Тренерский штаб: «Енисей» (команду возглавляет Андрей Тихонов).

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    12-й игрок (лучшие болельщики): «Енисей».

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