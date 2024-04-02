Стала известна символическая сборная Первой лиги по итогам 25-го тура

Андрей Тихонов — тренер «Енисея» Фото: globallookpress.com
Вратарь: Александр Корякин («Родина»).
Защитники: Иван Темников («Кубань»), Александр Иваньков («Торпедо»), Марин Карамарко («Арсенал»), Александр Масловский («Енисей»).
Полузащитники: Антон Антонов («Черноморец»), Илья Петров («СКА-Хабаровск»), Магомед Мусалов («СКА-Хабаровск»).
Нападающие: Александр Ломакин («Енисей»), Илья Родионов («Черноморец»), Амур Калмыков («Родина»).
Тренерский штаб: «Енисей» (команду возглавляет Андрей Тихонов).
12-й игрок (лучшие болельщики): «Енисей».