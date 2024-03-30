«СКА-Хабаровск» — «Сокол»: счет матча 3:1, обзор голов

на своем поле обыграл(3:1) в матче 25-го тура российской Первой лиги.

В составе хабаровчан голами отметились Магомед Мусалов на 5-й минуте, Кирилл Никитин на 23-й и Илья Петров на 43-й минуте с пенальти.

Единственный гол у «Сокола» забил Артём Максименко на 70-й минуте.

Футбол. Россия. ФНЛ СКА-Хабаровск — Сокол 3:1 Голы: 1:0 Магомед Мусалов (4'), 2:0 Nikitin K. (23'), 3:0 Илья Петров (пенальти) (43'), 3:1 Александр Максименко (70') СКА-Хабаровск: Даниил Корнюшин, Олег Кожемякин, Магомед Мусалов, Томас Рукас, Игорь Коновалов, Илья Петров, Вячеслав Подберёзкин, Альбек Гонгапшев, Sugrobov V., Nikitin K., Simonyan A. Сокол: Пётр Косаревский, Андрей Евдокимов, Ян Гудков, Илья Сериков, Владлен Бабаев, Михаил Мальцев, Дмитрий Сасин, Kozlovsky N., Molodtsov A., Morozov V., Zabelin P.

После этого матча «СКА-Хабаровск» занимает 10-е место в таблице Первой лиги с 31-м очком в активе. «Сокол» — на 15-й позиции (24 балла).