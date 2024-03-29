Зырянов: «Зенит» купил матч с «Баварией» в Кубке УЕФА? Это смешно

Экс-полузащитникответил на вопрос, был ли матч полуфинала Лиги Европы св сезоне 2007/2008 договорным.

«Читал ли истории про то, что "Зенит" купил матч с "Баварией"? Да, конечно, читал. Обсуждалось ли это в команде? Нет, а зачем? Ну это смешно как бы. Вы представляете купить "Баварию". "Зенит" и купить Баварию» — сказал Зырянов в интервью на YouTube-канале «СБГ Шоу».

Напомним, что в 1/2 финала «Зенит» по сумме 2-х встреч обыграл «Баварию» (1:1 и 4:0). Уже в финале Лиги Европы команда из Санкт-Петербурга одолела шотландский «Рейнджерс» (2:0).

В нынешнем сезоне «Зенит» занимает 1-е место в таблице российской Премьер-лиги с 40 очками в активе после 20-и туров.