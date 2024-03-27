Месси: Я первый спрашиваю с себя, когда все идет не так, как я хочу

Нападающий американскоговысказался об отношении к самому себе.

«С самого раннего возраста я всегда был самокритичен по отношению к себе, да и сейчас таковым являюсь.

Каждый волен высказывать свое мнение, когда критика касается футбола — но меня это не беспокоит. Я свой первый критик.

Мне не нужно, чтобы кто-то говорил мне, правильно или неправильно я поступаю.

Я первый спрашиваю с себя, когда все идет не так, как я хочу», — приводит слова Месси Diario Sport.

Ранее Месси также рассказал, когда завершит футбольную карьеру.