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    Кудряшов: Ожидал от сербов намного большего в матче с Россией

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Сербии
    Бывший защитник сборной России Федор Кудряшов высказался о разгромной победе национальной команды над Сербией (4:0) в товарищеском матче.

    Федор Кудряшов
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    Федор Кудряшов

    «Я не умаляю заслуг нашей сборной, они здорово начали и играли с позиции силы, но от сербов я ожидал намного большего. Наши больше хотели.

    Я не знаю, что сказал Валерий Георгиевич перед игрой, но игроки были очень заведены. Эта игра со стороны сборной России не выглядела как товарищеская или контрольная, она выглядела официальной.

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    • Что касается сборной Сербии, хотелось бы, чтобы на чемпионате Европы они так не играли, чтобы у них было больше желания, потому что я лично буду поддерживать и переживать за них, хотелось бы, чтобы они прошли как можно дальше», — сказал Кудряшов в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

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