Лунев: Удивляет, что «Краснодар» настолько нестабилен

Вратарь сборной России и азербайджанского «Карабаха»высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России после 20 туров, опережая «Краснодар» на одно очко.

«Я с самого начала говорил, что в принципе отставание два очка от "Краснодара" отыгрывается спокойно. И скорее всего, это будет сделано. Как я уже говорил, я, естественно, буду болеть и переживать за "Зенит", потому что это не чужая для меня команда.

В "Зените" общаюсь с вратарями. Еще и с ребятами. С Андрюшкой [Мостовым]. Но Андрюшка другого возраста, у него другие интересы. Все‑таки с Мишанькой [Кержаковым] мы более близки по возрасту и интересам.

У "Краснодара" хорошая команда. У них сумасшедшие условия. Мне кажется, одни из лучших в стране для совершенствования, для того, чтобы создавать эту конкуренцию, чтобы достигать больших целей.

Поэтому удивляет скорее, что они настолько нестабильны.

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"Краснодар" возглавил Мусаев? К нам пришел парень из его команды "Сабах". Он про него только положительное рассказывал, как о человеческих, так и о тренерских качествах», — приводит слова Лунева «Матч ТВ».