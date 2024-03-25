Карвальо о Клоппе: У нас были хорошие отношения, он очень помог мне

Полузащитник, который сейчас выступает зана правах аренды, рассказал о взаимоотношениях с главным тренером «мерсисайцев»

«Летом я вернусь в "Ливерпуль", да. Когда я присоединился к мерсисайдскому клубу, команда испытывала ряд определённых проблем, и Клопп сделал ставку на игроков, которым доверял больше всего.

Я же только недавно перешёл в "Ливерпуль", такого уровня доверия у нас с ним не было. Но у нас были хорошие отношения. Он очень помог мне», — приводит слова Карвалью британское интернет-издание Mirror.

Напомним, что Клопп объявил о своем уходе из «Ливерпуля» после окончания нынешнего сезона. После 28-и туров «мерсисайцы» занимают 2-е место в таблице с 64 очками в активе.

Карвальо провел за «Халл Сити» 11 матчей в Чемпионшипе и забил 4 гола.