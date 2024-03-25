ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Чивадзе«Накачки начальников всегда вредили футболу». Александр Чивадзе — об историческом матче сборной Грузии, отношениях Лобановского с Бесковым и победе в Кубке кубков
  • 18:41
    • В «Атлетико» сообщили о продлении контракта с Коке
  • 17:31
    • Стало известно, сможет ли Тикнизян сыграть с «Краснодаром»
  • 16:52
    • Экс-игрок «Спартака» может войти в Зал славы АПЛ
  • 16:15
    • «Зенит» и «Црвена Звезда» проведут еще один матч
  • 15:58
    • Мбаппе после перехода в «Реал» может отдать «ПСЖ» часть подписного бонуса
    Все новости спорта

    Карвальо о Клоппе: У нас были хорошие отношения, он очень помог мне

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Ливерпуль Чемпионшип Халл Сити
    Полузащитник «Ливерпуля» Фабиу Карвальо, который сейчас выступает за «Халл Сити» на правах аренды, рассказал о взаимоотношениях с главным тренером «мерсисайцев» Юргеном Клоппом.

    Фабиу Карвальо
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фабиу Карвальо

    «Летом я вернусь в "Ливерпуль", да. Когда я присоединился к мерсисайдскому клубу, команда испытывала ряд определённых проблем, и Клопп сделал ставку на игроков, которым доверял больше всего.

    Я же только недавно перешёл в "Ливерпуль", такого уровня доверия у нас с ним не было. Но у нас были хорошие отношения. Он очень помог мне», — приводит слова Карвалью британское интернет-издание Mirror.

  • Трансферный дайджест. 12-18 марта
  • Копмейнерс отправится в «Ювентус», Мален переедет в АПЛ, Иммобиле может вернуться к Симоне Индзаги
  • 18/03/2024

    • Напомним, что Клопп объявил о своем уходе из «Ливерпуля» после окончания нынешнего сезона. После 28-и туров «мерсисайцы» занимают 2-е место в таблице с 64 очками в активе.

    Карвальо провел за «Халл Сити» 11 матчей в Чемпионшипе и забил 4 гола.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Игра на «СКА Арене» окажется результативной?
  • СКА — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Сможет ли Алькарас разгромить Монфиса?
  • Алькарас — Монфис. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Локомотив» закроет все вопросы в Омске?
  • «Авангард» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.72
  • Экспресс дня 25 марта
  • Сегодня в 22:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч СКА — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Алькарас — Монфис
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Авангард — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Уэльс — Польша
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Украина — Исландия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  3.38
  • Прогноз на матч Испания — Бразилия
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Грузия — Греция
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Словения — Португалия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры