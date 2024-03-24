Вирц о дружбе с Мусиалой: Мы очень хорошо ладим — даже вне поля

Полузащитникрассказал о дружбе с, который выступает за

«У нас действительно хорошая связь, и мы очень хорошо ладим — даже вне поля. Из-за большого количества игр мы не можем так часто встречаться лично, но чаще разговариваем по телефону и обмениваемся текстовыми сообщениями о том, как мы можем улучшить нашу игру.

Мы похожие игроки, это правда. Но я рассматриваю это как преимущество. Мы можем очень хорошо играть вместе. Из-за нашего сходства сопернику становится сложнее», — приводит слова Вирца Bayern&Germany.

В нынешнем сезоне полузащитник «Байера» провел 26 матчей в Бундеслиге, забил 7 голов и сделал 10 голевых передач.

Леверкузенская команда занимает 1-е место в таблице чемпионата Германии с 70-ю очками в активе после 26-и туров. «Бавария» располагается на 2-й позиции с 60-ю баллами.