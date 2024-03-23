Виртц: Я не знаю, что дальше будет делать Хаби Алонсо, но моё будущее понятно

Полузащитниквысказался о своем будущем после окончания нынешнего сезона.

«Сейчас я сосредоточен на сборной. Затем у меня ещё много планов на "Байер". Я не знаю, что дальше будет делать Хаби Алонсо, но моё будущее понятно», — приводит слова Вирца журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне Виртц провел 26 матчей за «Байер» в Бундеслиге, забил 7 голов и сделал 10 голевых передач. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027-го года.

После 26-и туров «Байер» занимает 1-е место в таблице с 70-ю очками в активе, опережая ближайшего преследователя «Баварию» на 10 баллов.