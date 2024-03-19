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    Юношеская сборная России сыграет против турецких клубов

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    Старшая юношеская сборная России проведет три товарищеских матча с турецкими клубами, сообщает пресс-служба РФС.

    Юношеская сборная России
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    Юношеская сборная России

    22 марта соперником сборной России станет «Бешикташ» (начало — в 13:30 мск), 23 марта — «Умраниеспор» (13:30 мск), а 25 марта состоится заключительный матч с «Фатих Карагюмрюк» (12:30 мск).

    Все матчи можно будет увидеть в прямом эфире на официальном канале РФС в YouTube.

    Для участия в сборе тренерский штаб команды пригласил 22 футболиста 2006 года рождения:

    Вратари: Егор Бесаев (ЦСКА Москва), Ярослав Соловьев («Ростов» Ростов-на-Дону);

    защитники: Георгий Тихомиров («Динамо» Москва), Дмитрий Кондрашов («Чертаново» Москва), Арсений Хорин («Родина-2» Москва), Ильяс Асылов («КАМАЗ» Набережные Челны), Герман Уткин (ЦСКА Москва), Максим Жуков (ЦСКА Москва), Егор Ананьев («Спартак» Москва), Николай Придава («Родина-М» Москва);

    полузащитники: Максим Майоров, Виктор Окишор (оба — «Динамо» Москва), Артём Корнеев, Станислав Топинка (оба — «Локомотив» Москва), Андрей Ивлев («Факел» Воронеж), Никита Базилевский («Зенит» Санкт-Петербург), Вадим Пастушков («Спартак» Москва), Денис Покотыло («Челябинск»), Никита Савин (ЦСКА Москва), Иван Пугачевский («Краснодар»);

    нападающие: Егор Сысоев («Спартак» Москва), Кирилл Чебураков («Ростов» Ростов-на-Дону).

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