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    Генеральный директор «Фиорентины» Бароне умер в возрасте 57 лет

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    Ушел из жизни генеральный директор «Фиорентины» Джо Бароне.

    Джо Бароне
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    Джо Бароне

    «С глубокой болью и огромной печалью "Фиорентина" сегодня теряет одну из своих точек отсчёта, фигуру, которая ознаменовала недавнюю историю клуба и которую никогда не забудут. Генеральный директор Джузеппе Бароне после болезни, возникшей в воскресенье, скончался сегодня в больнице "Сан-Рафаэле" в Милане.

    Рокко Коммиссо и его семья, Даниэле Праде, Николя Бурдиссо, Алессандро Феррари, Винченцо Итальяно, Криштиану Бираги и вся Фиорентина уничтожены ужасной потерей человека, который предложил свой высокий профессионализм, своё сердце и свою страсть к этим цветам, друг доступен и всегда рядом во все моменты, как самые счастливые, так и, прежде всего, самые трудные.

    Весь фиолетовый мир охватывает его жену Камиллу, его детей и всю семью Бароне в этот момент огромного отчаяния», — сказано в заявлении на официальном сайте «Фиорентины».

    Бароне работал в «Фиорентине» с ноября 2019 года.

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