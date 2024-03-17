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    Клопп: Наши парни показали характер, невероятные усилия

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Манчестер Юнайтед Ливерпуль
    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о поражении от «Манчестер Юнайтед» (3:4) в четвертьфинале Кубка Англии.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Очень интенсивная напряжённая игра. Им удался хороший старт, а нам нет. Мы использовали время, адаптировались. Нужно было закончить игру, это у нас не получилось. Если преимущество большое, но разница только в один гол, то соперник всегда может это использовать.

    Парни всё отдали. Конечно, решения были не лучшими. Мы должны принять результат. Соперник заслужил выход дальше. Мы должны были всё закончить ещё во втором тайме, а потом они вернулись.

    Наши парни показали характер, невероятные усилия», — приводит слова Клоппа BBC.

    «Манчестер Юнайтед» завоевал путевку в 1/2 финала Кубка Англии.

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