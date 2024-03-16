Симеоне: «Боруссия» — сильный и сложный соперник

Главный тренервысказался о попадании на дортмундскуюв Лиге чемпионов.

«Посмотрим, я думаю, нам досталась сильная команда. Немецкие команды всегда были сильными. Мы прекрасно знаем, какая атмосфера нас будет ждать в ответном матче, поэтому нам нужно хорошо сыграть в первой встрече.

Это сильный и сложный соперник, который очень хорошо боролся в лиге в прошлом сезоне. В этом году они более-менее схожи с нами по положению в турнирной таблице. Это будет трудная игра. Немецкие команды исторически были очень жесткими, и мы не ожидаем ничего другого», — цитирует Симеоне Mundo Deportivo.