Месси получил травму

Аргентинецполучил повреждение в последней игре и может пропустить ближайший тур американской МЛС.

«У него перегружены мышцы правой ноги. Мы не хотим рисковать. Полагаю, на субботний матч он будет недоступен», — цитирует главного тренера «Интера Майами» Херардо Мартино издание Goal.

Сегодня, в ночь на 14 марта, «Интер Майами» победил в ответном матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ «Нэшвилла» со счетом 3:1 и вышел в следующий круг.

Лионель Месси в этой встрече отметился голом и результативной передачей, но был заменен в начале второго тайма.

Следующая игра «Интера Майами» состоится 16 марта в 21:00 (мск), соперником будет «Ди Си Юнайтед».