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    Месси получил травму

    Футбол MLS Интер Майами
    Аргентинец Лионель Месси получил повреждение в последней игре и может пропустить ближайший тур американской МЛС.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «У него перегружены мышцы правой ноги. Мы не хотим рисковать. Полагаю, на субботний матч он будет недоступен», — цитирует главного тренера «Интера Майами» Херардо Мартино издание Goal.

    Сегодня, в ночь на 14 марта, «Интер Майами» победил в ответном матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ «Нэшвилла» со счетом 3:1 и вышел в следующий круг.

    Лионель Месси в этой встрече отметился голом и результативной передачей, но был заменен в начале второго тайма.

    Следующая игра «Интера Майами» состоится 16 марта в 21:00 (мск), соперником будет «Ди Си Юнайтед».

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