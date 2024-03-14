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    Симоне Индзаги: Мои игроки сделали все, что могли

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    Наставник миланского «Интера» Симоне Индзаги не стал винить своих футболистов после вылета из Лиги чемпионов в 1/8 финала.

    Симоне Индзаги
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    Симоне Индзаги

    «Мы разочарованы всей семьёй "Интера". Мы должны гордиться тем, что мы сделали в этой Лиге чемпионов. Но во втором тайме мы должны были действовать лучше сегодня, чтобы добиться другого результата.

    В дополнительное время у нас было больше энергии, но, к сожалению, мы допустили слишком много ошибок и не смогли сыграть иным образом.

    После гола Димарко казалось, что игра в наших руках, но "Атлетико" быстро отыгрался, обретя больше энергии и уверенности. Мы не привыкли проигрывать, но теперь мы очень разочарованы.

    Мы все понимаем, что мелкие детали могут иметь решающее значение на таком уровне и всякое может случиться. Тем не менее я не могу предъявлять претензии своим игрокам. Они сделали всё, что могли», — приводит слова Индзаги официальный сайт УЕФА.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Ответная игра между «Интером» и мадридским «Атлетико» завершилась в пользу испанского клуба по пенальти (1:2, 2:3 — по пенальти).

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