Симоне Индзаги: Мои игроки сделали все, что могли

Наставник миланского «Интера»не стал винить своих футболистов после вылета из Лиги чемпионов в 1/8 финала.

«Мы разочарованы всей семьёй "Интера". Мы должны гордиться тем, что мы сделали в этой Лиге чемпионов. Но во втором тайме мы должны были действовать лучше сегодня, чтобы добиться другого результата.

В дополнительное время у нас было больше энергии, но, к сожалению, мы допустили слишком много ошибок и не смогли сыграть иным образом.

После гола Димарко казалось, что игра в наших руках, но "Атлетико" быстро отыгрался, обретя больше энергии и уверенности. Мы не привыкли проигрывать, но теперь мы очень разочарованы.

Мы все понимаем, что мелкие детали могут иметь решающее значение на таком уровне и всякое может случиться. Тем не менее я не могу предъявлять претензии своим игрокам. Они сделали всё, что могли», — приводит слова Индзаги официальный сайт УЕФА.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Ответная игра между «Интером» и мадридским «Атлетико» завершилась в пользу испанского клуба по пенальти (1:2, 2:3 — по пенальти).