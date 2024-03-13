Иванов: Нет и не было угрозы отставки Гончаренко

Президентподвел итог матча против(1:1, 4:1 по пенальти) в Кубке России.

«Важнее результат, чем игра. Мы еще не отошли от "Зенита". Поэтому сегодня важен был результат. Ситуация в чемпионате всегда нас напрягает, мы столько проиграли, не можем переломить ситуацию. Попрет ли? Я не Нострадамус. Хотелось бы, чтобы поперло.

Нет угрозы отставки Гончаренко. И не было ее. Думаю, с нами он будет еще не один год работать. Мы даже не рассматриваем возможность вылета. Делаем все, чтобы этого не было. Статистика? Она пугающая и для нас. Но тренерский штаб хороший, вижу их работу, знаю все. Что-то не получилось. Но в начале сезона все радовались, что мы набирали очки. Будем стараться», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

Ранее «Урал» занял третье место в группе В, где соперниками были московский «Локомотив», «Ростов» и казанский «Рубин».