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    Титов: Абаскаль не готов к работе в «Спартаке»

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    Бывший капитан «Спартака» Егор Титов объяснил, почему у Гильермо Абаскаля не получилось добиться успехов в московской команде.

    Егор Титов
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    Егор Титов

    «Решать не мне. Я просто могу сказать одно: не каждый тренер способен пройти испытание "Спартаком" и работать в этом клубе. Ты всегда под давлением, от тебя ждут только побед.

    На мой взгляд, время показало, что Абаскаль оказался не готов к такой работе. Не справляется. Ну и все эти ситуации... Кого-то он воспитывает, с кем-то ссорится, с кем-то не разговаривает. На пользу "Спартаку" это точно не идет», — сказал Титов «СЭ».

    На данный момент «Спартак» с 31 очком занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ.

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