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    Агент Захаряна: Здоровье Арсена не будет препятствовать вызову в сборную России

    Футбол Сборная России Футбол России Реал Сосьедад
    Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, сообщил, что игрок сможет приехать в расположение сборной России.

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    Захарян пропустил недавний матч с «Гранадой» (3:2) в чемпионате Испании из-за мышечного повреждения.

    «Арсен вернулся в общую группу и готовится к игре с "Кадисом". Его здоровье не будет препятствовать вызову в сборную России», — приводит слова Голубина «Матч ТВ».

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