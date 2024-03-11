Агент Захаряна: Здоровье Арсена не будет препятствовать вызову в сборную России

Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реал Сосьедад», сообщил, что игрок сможет приехать в расположение сборной

Захарян пропустил недавний матч с «Гранадой» (3:2) в чемпионате Испании из-за мышечного повреждения.

«Арсен вернулся в общую группу и готовится к игре с "Кадисом". Его здоровье не будет препятствовать вызову в сборную России», — приводит слова Голубина «Матч ТВ».

Учебно-тренировочный сбор национальной команды России начнется в Новогорске 14-15 марта. Сборная сыграет 21 марта c Сербией, а 25-го — с Парагваем. Обе встречи пройдут на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и начнутся в 20:00 мск.