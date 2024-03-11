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    Тикнизян: «Сочи» — бойцы, которые хотят подняться в таблице

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    Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян высоко оценил игру соперника после матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:2).

    Наир Тикнизян
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    Наир Тикнизян

    «У "Сочи" сильно изменилась команда. Прошлая игра была достаточно давно, поэтому тот матч немного размазан в памяти. Но могу сказать, что это хорошая команда, мне они понравились. "Сочи" — бойцы, которые хотят подняться в турнирной таблице. В матче с нами они хорошо оборонялись и достаточно остро играли на контратаках», — сказал Тикнизян «Чемпионату».

    «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Михаила Галактионова набрала 32 очка за 20 матчей. «Сочи» находится на последней, 16-й строчке, заработав 13 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» (40).

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