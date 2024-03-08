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    «Нефтехимик» всухую обыграл КАМАЗ в матче Первой лиги

    «Нефтехимик» — КАМАЗ: счет матча 2:0, обзор голов

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    «Нефтехимик» на своем поле одолел КАМАЗ (2:0) в матче 22-го тура российской Первой лиги.

    «Нефтехимик»
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    «Нефтехимик»

    В составе нижнекамской команды голы забили Константин Базелюк на 58-й минуте и Артём Котик на 90+2-й минуте.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Нефтехимик — КамАЗ 2:0
    Голы: 1:0 Константин Базелюк (58'), 2:0 Артём Котик (90+2') Нефтехимик: Алексей Бердников, Алексей Герасимов, Павел Котов, Максим Шоркин, Артём Голубев, Роман Денисов, Султан Джамилов, Данила Емельянов, Давид Кокоев, Константин Базелюк, Sitdikov M. КамАЗ: Арсен Адамов, Руслан Аюкин, Валерий Почивалин, Юрий Кириллов, Руслан Куль, Валентин Пальцев, Даниил Родин, Максим Лаук, Samok S., Fartuna B., Gyurdzhan A. Предупреждения: Султан Джамилов (78'), Gyurdzhan A. (78'), Валерий Почивалин (80')

    После этого матча «Нефтехимик» занимает 8-е место в таблице Первой лиги с 30-ю очками в активе. КАМАЗ — на 12-й позиции (26 баллов).

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