Месси избежал травмы в матче с «Нэшвиллом»

Форвард «Интер Майами»избежал травмы после грубого нарушения со стороны соперника в первом матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

Игра в Нэшвилле завершилась со счетом 2:2.

На 77‑й минуте защитник «Нэшвилла» Лукас Макнафтон ударил Месси шипами по икроножной мышце, аргентинец несколько минут лежал на газоне, однако смог продолжить игру.

«Лео остался на поле до конца игры. Он устал и истощен, поэтому он ходил на массаж. Но с ним все в порядке», — цитирует тренера «Интер Майами» Херардо Мартино USA Today.

Ответная встреча пройдет 13 марта в городе Форт‑Лодердейл.

В текущем сезоне Месси забил четыре гола и сделал одну результативную передачу в четырех встречах.