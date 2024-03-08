Месси избежал травмы в матче с «Нэшвиллом»

Лионель Месси Фото: globallookpress.com
Игра в Нэшвилле завершилась со счетом 2:2.
На 77‑й минуте защитник «Нэшвилла» Лукас Макнафтон ударил Месси шипами по икроножной мышце, аргентинец несколько минут лежал на газоне, однако смог продолжить игру.
«Лео остался на поле до конца игры. Он устал и истощен, поэтому он ходил на массаж. Но с ним все в порядке», — цитирует тренера «Интер Майами» Херардо Мартино USA Today.
Ответная встреча пройдет 13 марта в городе Форт‑Лодердейл.
В текущем сезоне Месси забил четыре гола и сделал одну результативную передачу в четырех встречах.