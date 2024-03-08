Карпин: На одного меньше игрока у «Краснодара», счет 2:0 и появилась какая-то боязнь не пропустить

Главный тренерподвел итог матча против(2:1).

«Содержание игры было хорошее до второго гола. Потом, думаю, прежде всего сказалась психология. Всё по-другому начали делать: на одного меньше игрока у "Краснодара", счет 2:0 и появилась какая-то боязнь не пропустить.

Решили ли мы сохранить счёт? Решили сохранить, поэтому и 2:1. Если бы не решали, думаю, что так бы и было 2:0 или 3:0», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

После этого матча «Ростов» занимает 9-е место в таблице РПЛ с 27-ю очками в активе. «Краснодар» — на 1-й позиции (39 баллов).