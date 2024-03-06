ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Шон О'МэллиРеванш О’Мэлли и Веры, возвращение Порье и Петра Яна. Анонс карда UFC 299
    Все новости спорта

    Тренер «Лейпцига»: В первом матче мы показали «Реалу», что способны играть с ними на равных

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Бундеслига Футбол Германии РБ Лейпциг Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Мадрид
    Главный тренер «Лейпцига» Марко Розе высказался о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

    Марко Розе
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марко Розе

    «Мы убеждены, что способны это сделать. Если бы было иначе, можно было сразу отправляться домой. Спать отправимся сегодня с мыслями о том, что мы способны добиться феноменального результата.

    Надо немного удачи, и мы можем это сделать. В первом матче мы показали "Реалу", что способны играть в ним на равных. Мы здесь и готовы продемонстрировать это снова», — цитирует Розе пресс-служба УЕФА.

  • ЛЧ. Формальность для «Ман Сити», нервотрепка для «Баварии», интрига в Мадриде
  • Обзор предстоящих ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
  • 04/03/2024

    • Напомним, что в 1-м матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Лейпциг» проиграл «Реалу» со счетом 0:1. Ответный поединок состоится 6-го марта в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Шокирует ли «Лейпциг» «Реал» в Мадриде?
  • «Реал» Мадрид — «Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Разгромит ли «Манчестер Сити» «Копенгаген»?
  • «Манчестер Сити» — «Копенгаген». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • Обыграет ли «Спортинг» «Аталанту»?
  • «Спортинг» Лиссабон — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.50
  • Экспресс дня 6 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Копенгаген
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Спортинг Лиссабон — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Карабах — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Спарта — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Бенфика — Рейнджерс
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Рома — Брайтон
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры