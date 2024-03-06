Тренер «Лейпцига»: В первом матче мы показали «Реалу», что способны играть с ними на равных

Главный тренервысказался о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с

«Мы убеждены, что способны это сделать. Если бы было иначе, можно было сразу отправляться домой. Спать отправимся сегодня с мыслями о том, что мы способны добиться феноменального результата.

Надо немного удачи, и мы можем это сделать. В первом матче мы показали "Реалу", что способны играть в ним на равных. Мы здесь и готовы продемонстрировать это снова», — цитирует Розе пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в 1-м матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Лейпциг» проиграл «Реалу» со счетом 0:1. Ответный поединок состоится 6-го марта в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.