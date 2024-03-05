Семин: Тяжелый первый год Захаряна связан с напряженной работой

Экс-тренервысказался об игре российского полузащитника

«Тяжёлый первый год Захаряна связан с напряжённой работой. Конечно, многое связано с травмами. Травмы тоже бывают разные. Предыдущую травму он получил в результате неудачного столкновения — это стечение обстоятельств.

Но он играет определённое количество времени, к нему есть доверие. Своё время Арсен хорошо проводит. Другой момент, что команда последние матчи проигрывает — это самая плохая ситуация», — сказал Семин Чемпионату.

В нынешнем сезоне Захарян провел 24 матча за «Реал Сосьедад» во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.

Ранее бывший российский футболист Дмитрий Булыкин поделился мнением об адаптации Захаряна в испанском клубе.