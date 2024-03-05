Семин: Тяжелый первый год Захаряна связан с напряженной работой

Арсен Захарян — полузащитник «Реал Сосьедада» Фото: globallookpress.com
«Тяжёлый первый год Захаряна связан с напряжённой работой. Конечно, многое связано с травмами. Травмы тоже бывают разные. Предыдущую травму он получил в результате неудачного столкновения — это стечение обстоятельств.
Но он играет определённое количество времени, к нему есть доверие. Своё время Арсен хорошо проводит. Другой момент, что команда последние матчи проигрывает — это самая плохая ситуация», — сказал Семин Чемпионату.
В нынешнем сезоне Захарян провел 24 матча за «Реал Сосьедад» во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.
Ранее бывший российский футболист Дмитрий Булыкин поделился мнением об адаптации Захаряна в испанском клубе.