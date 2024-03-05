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    Румменигге: Вся Германия хочет, чтобы «Байер» стал чемпионом

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    Член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге уверен, что леверкузенский «Байер» выиграет чемпионат Германии.

    Карл-Хайнц Румменигге
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    Карл-Хайнц Румменигге

    «Бавария» отстает от «Байера» на десять очков за десять туров до завершения сезона в Бундеслиге.

    «"Байер", скорее всего, выиграет Бундеслигу в этом сезоне. Это будет заслуженно, они показывают не только эффективный, но и привлекательный футбол.

    Все в Германии сейчас празднуют это, потому что они пытались победить 11 лет, но не могли завоевать титул.

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    • Если "Байер" в конце концов станет чемпионом, я не думаю, что это будет драмой для "Баварии".

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    Теперь нам нужно усердно работать и совершенствоваться, чтобы снова выигрывать Бундеслигу ближайшие несколько лет. Чтобы у людей, которые сейчас празднуют, не было повода отмечать в последующие годы», — приводит слова Румменигге Bayern&Germany.

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