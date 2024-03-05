Член наблюдательного совета «Баварии»уверен, что леверкузенскийвыиграет чемпионат Германии.

«Бавария» отстает от «Байера» на десять очков за десять туров до завершения сезона в Бундеслиге.

«"Байер", скорее всего, выиграет Бундеслигу в этом сезоне. Это будет заслуженно, они показывают не только эффективный, но и привлекательный футбол.

Все в Германии сейчас празднуют это, потому что они пытались победить 11 лет, но не могли завоевать титул.

Если "Байер" в конце концов станет чемпионом, я не думаю, что это будет драмой для "Баварии".

Календарь и таблица Бундеслиги

Теперь нам нужно усердно работать и совершенствоваться, чтобы снова выигрывать Бундеслигу ближайшие несколько лет. Чтобы у людей, которые сейчас празднуют, не было повода отмечать в последующие годы», — приводит слова Румменигге Bayern&Germany.