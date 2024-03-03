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    Тульский «Арсенал» уверенно победил «Черноморец»

    «Арсенал» — «Черноморец»: счет матча 2:0 (0:0), обзор голов

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    В матче 21-го тура российской Первой лиги тульский «Арсенал» на своем поле нанес поражение новороссийскому «Черноморцу» со счетом 2:0.

    Сергей Ткачев
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    Сергей Ткачев

    Первый тайм не принес забитых мячей.

    Хозяевам удалось открыть счет только на 54-й минуте, когда капитану «канониров» Сергею Ткачеву удалось неотразимо пробить мимо вратаря соперника Данилы Фролкина.

    Спустя четыре минуты преимущество «Арсенала» удвоил защитник Эрвинг Ботака.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Арсенал Тула — Черноморец 2:0
    Голы: 1:0 Сергей Ткачёв (54'), 2:0 Эрвинг Ботака-Иобома (58') Арсенал Тула: Никита Кокарев, Кирилл Большаков, Эрвинг Ботака-Иобома, Александр Коротков, Максим Кайнов, Артём Попов, Сергей Ткачёв, Bakhar I., Geloyan I., Levin V., Makarov A. Черноморец: Арсен Адамов, Олег Красильниченко, Иван Енин, Валерий Кичин, Мераби Уридия, Frolkin D., Budagyan Y., Chichinadze A., Garaev V., Gurchenko D., Kumburovic N. Предупреждения: Иван Енин (71'), Kumburovic N. (82')

    Календарь и таблица ФНЛ

    После этого матча «Арсенал» поднялся на первое место в таблице Первой лиги с 38 очками. «Черноморец» идет последним с 18 очками.

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