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    «Реал Сосьедад» с Захаряном проиграл «Севилье»

    «Севилья» — «Реал Сосьедад»: счет матча 3:2, обзор голов

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    В матче 27-го тура ла лиги «Севилья» дома обыграла «Реал Сосьедад» со счетом 3:2.

    Серхио Рамос
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    Серхио Рамос

    В составе севильцев дубль оформил Юссеф Эн-Несири, еще один мяч на счету Серхио Рамоса. У сан-себастьянцев отличились Андре Силва с пенальти и Браис Мендес.

    Российский хавбек «Реал Сосьедада» Арсен Захарян вышел в стартовом составе и был заменен на 61-й минуте.

    Футбол. Испания. Примера
    Севилья — Реал Сосьедад 3:2
    Голы: 1:0 Юссеф Эн-Несири (11'), 2:0 Юссеф Эн-Несири (13'), 2:1 Андре Силва (пенальти) (45 + 5'), 3:1 Серхио Рамос (66'), 3:2 Брайс Мендес (90 + 2') Севилья: Эрьян Нюланд, Луак Баде (Танги Ньянзу, 86'), Серхио Рамос, Кике Салас, Хесус Навас (Juanlu Sanchez, 46'), Ханнибал Межбри (Сусо, 53'), Бубакари Сумаре, Оливер Торрес (M.Bueno, 90'), Юссеф Эн-Несири, Adrià Pedrosa, Isaac Romero (Alejo Veliz, 86') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Киран Тирни (Хавьер Галан, 84'), Хон Пачеко, Хон Арамбуру, Арсен Захарян (Брайс Мендес, 61'), Хон Андер Оласагасти (Хон Магунаселайя, 84'), Мартин Субименди (Урко Гонсалес, 74'), Беньят Туррьентес, Игор Субельдия, Садик Умар, Андре Силва (Шеральдо Бекер, 74') Предупреждения: Хон Пачеко (67'), Танги Ньянзу (87'), Игор Субельдия (90 + 7')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    После этой победы в активе «Севильи» стало 27 очков. Команда поднялась на 14 строчку в турнирной таблице. «Реал Сосьедад» с 40 очками идет на седьмом месте.

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