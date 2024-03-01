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    Стал известен состав молодежной сборной России на сборы в Уругвае

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    Пресс-служба молодёжной сборной России назвала список футболистов на ближайший учебно-тренировочный сбор, запланированный на март в Уругвае.

    Никита Салтыков — главная звезда молодежки этого созыва
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    Никита Салтыков — главная звезда молодежки этого созыва

    В него попали 23 футболиста.

    Вратари: Александр Дёгтев («Сочи»), Богдан Москвичёв («Чайка» Песчанокопское), Даниил Худяков («Локомотив» Москва).

    Защитники: Матвей Бардачёв («Зенит» Санкт-Петербург), Никита Бозов («Спартак» Москва), Юрий Коледин («Спартак-2» Москва), Илья Кирш («Ростов», Ростов-на-Дону), Матвей Лукин, Михаил Рядно (оба — ЦСКА Москва), Илья Рожков («Рубин» Казань), Станислав Пузанов («Краснодар»).

    Полузащитники: Игорь Дмитриев, Илья Ишков (оба — «Урал» Екатеринбург), Дмитрий Васильев («Зенит» Санкт-Петербург), Даниил Зорин («Спартак» Москва), Матвей Кисляк (ЦСКА Москва), Дмитрий Кучугура, Руслан Чобанов («Краснодар»), Илья Родионов («Черноморец» Новороссийск), Никита Салтыков («Крылья Советов» Самара), Егор Смелов («Динамо» Москва).

    Нападающие: Александр Кокшаров («Краснодар»), Александр Чупаёв («Динамо» Москва).

    На сборе в Уругвае у сборной России намечены матчи против сборной Уругвая до 20 лет, а также молодёжными командами «Насьонала» и «Монтевидо Сити».

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