Стал известен состав молодежной сборной России на сборы в Уругвае

Пресс-служба молодёжной сборной России назвала список футболистов на ближайший учебно-тренировочный сбор, запланированный на март в Уругвае.

В него попали 23 футболиста.

Вратари: Александр Дёгтев («Сочи»), Богдан Москвичёв («Чайка» Песчанокопское), Даниил Худяков («Локомотив» Москва).

Защитники: Матвей Бардачёв («Зенит» Санкт-Петербург), Никита Бозов («Спартак» Москва), Юрий Коледин («Спартак-2» Москва), Илья Кирш («Ростов», Ростов-на-Дону), Матвей Лукин, Михаил Рядно (оба — ЦСКА Москва), Илья Рожков («Рубин» Казань), Станислав Пузанов («Краснодар»).

Полузащитники: Игорь Дмитриев, Илья Ишков (оба — «Урал» Екатеринбург), Дмитрий Васильев («Зенит» Санкт-Петербург), Даниил Зорин («Спартак» Москва), Матвей Кисляк (ЦСКА Москва), Дмитрий Кучугура, Руслан Чобанов («Краснодар»), Илья Родионов («Черноморец» Новороссийск), Никита Салтыков («Крылья Советов» Самара), Егор Смелов («Динамо» Москва).

Нападающие: Александр Кокшаров («Краснодар»), Александр Чупаёв («Динамо» Москва).

На сборе в Уругвае у сборной России намечены матчи против сборной Уругвая до 20 лет, а также молодёжными командами «Насьонала» и «Монтевидо Сити».