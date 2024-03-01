Рахимов рассказал, как прошли зимние сборы и адаптация новичков в «Рубине»

Наставник казанского «Рубина»прокомментировал завершение учебно-тренировочных сборов перед стартом сезона.

«Запланированную работу выполнили. Нагрузка была приличной, уставали, в физическом плане никаких вопросов. Функциональная готовность нормальная, атмосфера внутри очень хорошая. Есть вопрос по травмам, но это неизбежность в футболе. Давайте посмотрим. Сборы — это одно, объём выполнен. Игры официальные — это совершенно другое.

Как проходят адаптацию новички? Сложно адаптироваться этим игрокам. Мы понимали, что брали их на флажке. Но травмы заставили нас это сделать. Ребята очень хорошо работают, но им нужно время, чтобы адаптироваться», — цитирует Рахимова официальный сайт «Рубина».

Календарь и таблица РПЛ

После первой части сезона казанский клуб располагается на седьмой строчке в РПЛ с 28 очками после 18 игр.