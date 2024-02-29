Генеральный директор «Интера» Маротта высказался о будущем Индзаги

Гендир миланского «Интера»сообщил, будет ли клуб продлевать контракт с главным тренером «нерадзурри»

«Мы любим Симоне и, очевидно, хотим продолжить сотрудничество с ним, мы начнём переговоры в нужный момент. Его контракт истекает в 2025 году, но он счастлив здесь, и мы очень довольны работой Симоне», — цитирует слова Маротты инсайдер Фабрицио Романо.

Календарь и таблица Серии А

Симоне Индзаги стал главным тренером «Интера» в 2021 году. Под его руководством клуб завоевал три Кубка Италии, два Суперкубка Италии, вышел в финал Лиги чемпионов в сезоне 2022/2023. В этом сезоне в Серии «Интер» лидирует с большим отрывом от преследователей.