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    Генеральный директор «Интера» Маротта высказался о будущем Индзаги

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    Гендир миланского «Интера» Джузеппе Маротта сообщил, будет ли клуб продлевать контракт с главным тренером «нерадзурри» Симоне Индзаги.

    Симоне Индзаги
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    Симоне Индзаги

    «Мы любим Симоне и, очевидно, хотим продолжить сотрудничество с ним, мы начнём переговоры в нужный момент. Его контракт истекает в 2025 году, но он счастлив здесь, и мы очень довольны работой Симоне», — цитирует слова Маротты инсайдер Фабрицио Романо.

    Календарь и таблица Серии А

    Симоне Индзаги стал главным тренером «Интера» в 2021 году. Под его руководством клуб завоевал три Кубка Италии, два Суперкубка Италии, вышел в финал Лиги чемпионов в сезоне 2022/2023. В этом сезоне в Серии «Интер» лидирует с большим отрывом от преследователей.

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