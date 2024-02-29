Кордоба: Трехматчевая дисквалификация в РПЛ — это перебор

Форвард «Краснодара»отреагировал на дисквалификацию по итогам матча 16-го тура РПЛ с «Уралом» (1:3).

«Матч был очень напряженным, на поле обстановка накалилась. Думаю, желание дисквалифицировать меня было очевидно. Для сравнения: в чемпионате Испании футболист "Атлетико" сделал то же самое, но никаких санкций не последовало. А в РПЛ все выставили так, будто случился конец света... Но таковы реалии нашего чемпионата.

За те 2,5 года, что я играю в России, можно заметить, как я проживаю какие-то моменты на поле, как противостою соперникам и так далее. Я бы еще понял какой-то штраф, но три матча дисквалификации — перебор. Из-за подобных решений падает уровень чемпионата. Футболист высокого класса оказывается вне игры, это сказывается на статусе турнира», — сказал Кордоба «СЭ».

Кордоба получил дисквалификацию 30 ноября за демонстрацию оскорбительного жеста после матча. Его отстранили на четыре матча, один из которых условно.