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    Мичел: Знали, что матч с «Райо Вальекано» будет сложным

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    Главный тренер «Жироны» Мичел Анхель высказался о победе над «Райо Вальекано» (3:0) в матче 26-го тура чемпионата Испании.

    Мичел
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    Мичел

    «Мы хотели контролировать игру и оказывать давление, но нам не хватало стабильности, потому что мы хотели играть слишком вертикально. Однако мы хорошо сдерживали их атакующие действия, и я не видел никакой опасности для наших ворот. Я доволен, пусть в первом тайме нам и следовало бы улучшить игру на последней трети поля. Мы знали, что это будет сложная встреча.

    Это был ключевой матч в борьбе за Лигу чемпионов. Теперь "Атлетик" отстаёт на 10 очков. У нас много молодых игроков, и мы хотим, чтобы на нас оказывалось давление, чтобы мы могли попасть в Лигу чемпионов. Я всегда хочу этого для своей команды, потому что мы переживаем прекрасный момент и должны наслаждаться им. Я хочу, чтобы игроки приезжали с радостью и не испытывали чувства тяжести в ногах к этим важным матчам. Наша цель — Лига чемпионов», — приводит слова Мичела Mundo Deportivo.

    После 26 туров «Жирона» занимает второе место в Ла Лиге с 59 очками.

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