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    «Бетис» сломил сопротивление «Атлетика»

    «Бетис» — «Атлетик»: счет матча 3:1, обзор голов

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    В матче 26-го тура испанской Примеры «Бетис» в родных стенах переиграл «Атлетик» со счетом 3:1.

    «Бетис»
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    «Бетис»

    На голы Чими Авильи и Джонни, а также автогол Юрия Бершиша гости ответили точным ударом Горки Гурусеты.

    Отметим, что «Атлетик» с 40-й минуты играл в меньшинстве из-за удаления Нико Уильямса.

    Футбол. Испания. Примера
    Бетис — Атлетик 3:1
    Голы: 1:0 Эсекьель Авила (13'), 2:0 Юри Берчиче (автогол) (38'), 2:1 Горка Гурусета (45 + 7'), 3:1 Johnny Cardoso (67') Бетис: Руи Силва, Херман Песселья, Шади Риад, Юссуф Сабали, Серхи Альтмира (Вилльям Карвалью, 46'), Пабло Форнальс, Айтор Руйбаль (Эктор Бельерин, 72'), Набиль Фекир (Ассане Диао, 85'), Эсекьель Авила (Родриго Эрнандес, 51'), Виллиан Жозе, Johnny Cardoso Атлетик: Унай Симон, Юри Берчиче (Иманол Гарсия де Альбенис, 45'), Айтор Паредес (Микель Весга, 72'), Даниэль Вивиан, Оскар де Маркос, Ойан Сансет (Иньяки Уильямс, 46'), Иньиго Руис де Галарета (Unai Gomez, 60'), Горка Гурусета, Алехандро Беренгер, Нико Уильямс, Benat Prados (Дани Гарсия, 60') Предупреждения: Эсекьель Авила (30'), Юри Берчиче (32'), Нико Уильямс (40'), Нико Уильямс (40'), Алехандро Беренгер (41'), Даниэль Вивиан (48'), Иманол Гарсия де Альбенис (59')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Бетис» смог набрать 42 очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице. У «Атлетика» 49 пунктов и пятая строчка.

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