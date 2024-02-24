«Челси» хочет купить Кунде Лондонскийснова нацелился на приобретение защитника, сообщает журналист Грэм Бэйли в соцсети.

Ранее «аристократы» уже предпринимали попытки купить француза, но он выбрал игру за «Барселону». Теперь по окончании сезона «Челси» снова будет пытаться купить Кунде, испанцы не против расстаться в случае выгодного предложения.

Скауты «синих» находились на игре Лиги чемпионов, куда специально поехали ради 25-летнего французского защитника.

Календарь и таблица испанской Примеры

Жюль Кунде в 2022 году перешел из испанской «Севильи» за € 50 млн. В этом сезоне сыграл за каталонцев 32 матча, забил 2 гола. Его контракт с «Барселоной» действует до лета 2027 года.