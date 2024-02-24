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    Энцо Фернандес: «Челси» заслуживает выиграть Кубок английской лиги

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    Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес высказался о предстоящем финале Кубка английской лиги против «Ливерпуля».

    Энцо Фернандес
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    Энцо Фернандес

    «Я хочу выиграть этот турнир, но это касается не только меня. Хочу выиграть его с командой. Команда заслуживает этот трофей, потому что последние 18 месяцев ей не всегда было легко…

    Мне не нужно говорить с другими, чего ожидать, потому что это "Челси", большой клуб, который регулярно играет в финалах. Игроки это понимают. Нам нужно оставаться вместе как команда, получать от этого удовольствие, но относиться к этому серьёзно. Это то, что требуется, когда ты играешь за Челси», — приводит слова Фернандеса журналист Бен Якобс.

    Матч между «Челси» и «Ливерпулем» состоится в воскресенье, 25 февраля.

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