Энцо Фернандес: «Челси» заслуживает выиграть Кубок английской лиги

Полузащитниквысказался о предстоящем финале Кубка английской лиги против

«Я хочу выиграть этот турнир, но это касается не только меня. Хочу выиграть его с командой. Команда заслуживает этот трофей, потому что последние 18 месяцев ей не всегда было легко…

Мне не нужно говорить с другими, чего ожидать, потому что это "Челси", большой клуб, который регулярно играет в финалах. Игроки это понимают. Нам нужно оставаться вместе как команда, получать от этого удовольствие, но относиться к этому серьёзно. Это то, что требуется, когда ты играешь за Челси», — приводит слова Фернандеса журналист Бен Якобс.

Матч между «Челси» и «Ливерпулем» состоится в воскресенье, 25 февраля.