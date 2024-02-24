«Боруссия» Менхенгладбах разгромила «Бохум» и прервала безвыигрышную серию

«Боруссия» М отправила пять мячей в ворота «Бохума» Фото: globallookpress.com
Матч в Менхенгладбахе завершился со счетом 5:2 в пользу хозяев.
В составе «Гладбаха» отличились Натан Нгуму, Юлиан Вайгль, реализовавший пенальти, Рокко Райц, Теозон-Жордан Сибачо и Франк Онора.
У гостей авторами результативных ударов стали Филипп Хофман и Кевен Шлоттербек.
«Боруссия» прервала пятиматчевую безвыигрышную серию.
Календарь и таблица Бундеслиги
«Боруссия» занимает 11-е место в турнирной таблице Бундеслиге — 25 очков, «Бохум» находится на 13-й строчке — 25 очков.