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    «Боруссия» Менхенгладбах разгромила «Бохум» и прервала безвыигрышную серию

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    Менхенгладбахская «Боруссия» одержала домашнюю победу над «Бохумом» в 23-м туре чемпионата Германии.

    «Боруссия» М отправила пять мячей в ворота «Бохума»
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    «Боруссия» М отправила пять мячей в ворота «Бохума»

    Матч в Менхенгладбахе завершился со счетом 5:2 в пользу хозяев.

    В составе «Гладбаха» отличились Натан Нгуму, Юлиан Вайгль, реализовавший пенальти, Рокко Райц, Теозон-Жордан Сибачо и Франк Онора.

    У гостей авторами результативных ударов стали Филипп Хофман и Кевен Шлоттербек.

    «Боруссия» прервала пятиматчевую безвыигрышную серию.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    «Боруссия» занимает 11-е место в турнирной таблице Бундеслиге — 25 очков, «Бохум» находится на 13-й строчке — 25 очков.

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