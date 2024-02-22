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    Роналду отреагировал на выход «Аль-Насра» в 1/4 финала азиатской ЛЧ

    Футбол Саудовская Про-Лига Аль-Наср Эр-Рияд
    Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на выход своей команды в четвертьфинал азиатской Лиги чемпионов.

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    «Что за вечер! Мы идём в следующий раунд. Спасибо всем за поддержку!» — написал Роналду в соцсетях.

    Отметим, в среду клуб из Эр-Рияда на своём поле обыграл «Аль-Фейху» в ответном матче 1/8 финала со счётом 2:0 (первая игра — 1:0). Роналду отметился забитым голом на 86-й минуте встречи.

    В следующей стадии Лиги чемпионов АФК «Аль-Наср» сразится с «Аль-Айном» из ОАЭ. Первый матч состоится 4 марта, ответный — 11 марта.

    В текущем сезоне Криштиану Роналду сыграл во всех турнирах за клуб в 28 матчах, в которых забил 27 голов и отдал 11 результативных передач.

    Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Контракт португальца с клубом рассчитан до 2025 года.

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