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    Рэтклифф сообщил о дальнейшей судьбе Гринвуда в «МЮ»

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    Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф рассказал, что планирует предпринять в отношении Мэйсона Гринвуда и его будущей карьере в «Манчестер Юнайтед».

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    «Это будет новое решение. Я знаком с ситуацией. Здесь важен принцип. Это молодые люди, которые не всегда воспитывались в лучших условиях, но сейчас получили много денег. И эту молодёжь не всегда направляют на правильный путь.

    Он футболист "Манчестер Юнайтед", а мы отвечаем за футбол. Итак, ответ — да, совершенно очевидно, что решение по нему ещё не принято.

    Когда возникают подобные проблемы, нам нужно понимать, на что они на самом деле влияют, а не обращать внимание на хайп. После этого нужно принять справедливое решение в свете ценностей клуба.

    Так мы и поступим: решим, хороший он парень или нет. И ответим, может ли он играть за "Манчестер Юнайтед", будет ли это комфортно для нас и для болельщиков», — цитирует Рэтклиффа нсайдер Фабрицио Романо в соцсети.

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    Мэйсон Гринвуд является футболистом «Манчестер Юнайтед», но сейчас выступает на правах аренды за испанский «Хетафе». До этого, он пропустил 18 месяцев из-за подозрения в попытке изнасилования и нападения.

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