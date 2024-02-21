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    СМИ назвали главного кандидата на замену Тухелю в «Баварии»

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    «Бавария» определился с основным кандидатом на пост главного тренера.

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    Ранее мюнхенский клуб подтвердил, что Томас Тухель покинет команду после завершения сезона.

    По информации журналиста Флориана Плеттенберга, теперь руководство «Баварии» надеется договориться с Хаби Алонсо, который в настоящее время возглавляет леверкузенский «Байер».

    Источник отмечает, что «Бавария» уже контактировала с представителями Алонсо, но испанец сейчас полностью сконцентрирован на работе в «Байере».

    Главным конкурентом «Баварии» в борьбе за 42-летнего специалиста будет «Ливерпуль».

    «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги после 22 туров, отставая от «Байера» на восемь очков.

    Тухель возглавил «Баварию» весной 2023 года. Ранее он работал в дортмундской «Боруссии», «Пари Сен-Жермен» и «Челси».

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