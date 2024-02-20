Тренер «Жироны»: Думаю, мы будем бороться за попадание в Лигу чемпионов

Главный тренер «Жирон»прокомментировал поражение от(2:3) в гостевом матче 25-го тура чемпионата Испании.

«Мы увидели узнаваемую "Жирону", несмотря на результат. "Атлетик" — лучшая прессингующая команда Ла Лиги. Соперник постоянно давил, а это всегда очень утомляет.

Эрнесто Вальверде проделал отличную работу, он очень качественно использует своих игроков, чтобы закрыть всё пространство на поле.

Но я не могу критиковать свою команду, мы тоже показали хороший футбол. Думаю, мы будем бороться за попадание в Лигу чемпионов, у меня есть такое чувство», — приводит слова Мичела Mundo Deportivo.

«Жирона» находится на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от «Реала» на шесть очков.