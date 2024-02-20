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    Тренер «Жироны»: Думаю, мы будем бороться за попадание в Лигу чемпионов

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    Главный тренер «Жирон» Мичел Санчес прокомментировал поражение от «Атлетика» (2:3) в гостевом матче 25-го тура чемпионата Испании.

    Мичел Санчес
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    Мичел Санчес

    «Мы увидели узнаваемую "Жирону", несмотря на результат. "Атлетик" — лучшая прессингующая команда Ла Лиги. Соперник постоянно давил, а это всегда очень утомляет.

    Эрнесто Вальверде проделал отличную работу, он очень качественно использует своих игроков, чтобы закрыть всё пространство на поле.

    Но я не могу критиковать свою команду, мы тоже показали хороший футбол. Думаю, мы будем бороться за попадание в Лигу чемпионов, у меня есть такое чувство», — приводит слова Мичела Mundo Deportivo.

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