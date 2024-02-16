Вернер: Перейти к главному сопернику «Челси» — немного странно

Немецкий форварддал свой комментарий по поводу перехода впосле того, как он выступал за

«Конечно, это немного странно. В Германии далеко не каждый стал бы кричать "ура", если бы ты перешел из "Дортмунда" в "Шальке". Но в Лондоне так много клубов. И вероятность играть за соперника после возвращения не так уж мала.

Да, перь я играю за главного соперника "Челси". Поначалу я думал об этом — в том числе и потому, что меня довольно хорошо приняли болельщики.

Тем не менее, возвращение в лучшую лигу мира — важно для меня. Возвращение к тому стилю футбола, который мне тогда очень нравился», — приводит слова Вернера журналист Флориан Платтенберг.

Напомним, что контракт Вернера принадлежит «РБ Лейпциг».