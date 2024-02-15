Талалаев: Дождемся, к чему приведет апелляция Промеса

Главный тренер «Химок»отреагировал на то, что футболист «Спартака»был осуждён в Нидерландах по делу о контрабанде наркотиков.

«В Италии были дела, где апелляцию рассматривали год и больше, футболисты продолжали выполнять трудовые обязанности. Давайте дождёмся, к чему приведёт апелляция. Хотел бы я, чтобы такие футболисты выступали у нас в стране?

Если брать класс игрока, то, конечно, у нас не хватает звёзд. Если говорить о репутации, то тут всё совсем по‑другому», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

Ранее Промеса признали виновным по делу о контрабанде наркотиков и о нанесении ножевых ранений двоюродному брату. Сторона футболиста готовится подать апелляцию.