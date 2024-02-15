Сборная России осталась в топ-40 рейтинга ФИФА

Международная федерация футбола () опубликовала обновленную версию рейтинга сборных.

Сборная России осталась на 38-м месте в рейтинге ФИФА.

На первом месте по-прежнему находится сборная Аргентины. В топ-3 также входят Франция и Англия.

Сборная Катара после победы на Кубке Азии поднялась с 58-й позиции на 37-ю.

Топ-10 рейтинга ФИФА fifa.com

Сборная России провела свой предыдущий матч в ноябре против Кубы (8:0).

Напомним, в марте сборная России проведет два товарищеских матча, в которых ее соперниками будут команды Сербии и Парагвая.