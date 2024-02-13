Сарри: Мы постараемся выиграть у «Баварии» любой ценой

Главный тренервысказался о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской

«Если мы думаем, что это невозможно, мы уже проиграли. Мы должны иметь энтузиазм и уверенность в себе. Это хорошая игра, в которой мы хотим выиграть. Мы постараемся выиграть его любой ценой. Когда нам приходится страдать, мы должны делать это вместе. Завтра будут трудные моменты, но мы должны их преодолеть. Это неизбежно против таких клубов, как "Бавария". Мы должны сделать противоположное тому, что мы сделали в матче с "Интером" в Суперкубке.

Мы не должны забывать, что мы играем в игру, поэтому мы должны получать удовольствие. Это не значит, что мы будем поверхностными. Иначе это уже не смешно. Мы не должны забывать, что у нас есть привилегия, потому что мы бы играли в футбол даже бесплатно.

Я ожидаю сильной "Баварии". У этих клубов могут быть неудачные дни в матчах чемпионата, но в Лиге чемпионов они не допускают ошибок», — приводит слова Сарри Tuttomercatoweb.