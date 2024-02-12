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    Канчельскис: Головин не сможет перейти в АПЛ из-за политической ситуации

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    Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что у полузащитника «Монако» Александра Головина нет шансов продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

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    «Не нам решать, перерос ли он "Монако", но Головин — молодец, двигается, развивается. Надеемся, так и продолжит. Если будут предложения, будем об этом говорить уже конкретно. Наверняка в нем будут заинтересованы команды, не так давно был интерес от дортмундской "Боруссии", но вроде бы Александр отказался.

    Вряд ли у Головина получится перейти в АПЛ из‑за политической ситуации. Думаю, стоить думать об Италии, там есть "Милан", "Интер", "Лацио", "Рома". Там он мог бы попробовать свои силы, как, в принципе, и в Испании.

    Сейчас Головин проявляет свои лучшие качества, дай бог, чтобы такая стабильность осталась до конца сезона», — приводит слова Канчельскиса «Матч ТВ».

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